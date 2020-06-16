США подняли в воздух истребители, заметив у своей границы российские Ту-95

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Вашингтон поднял в воздух истребители F-22 американских Военно-воздушных сил для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС, выполнявших плановый полёт в районе границы России и США.

Четыре российских лайнера совершили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Полёт длился около 11 часов. На отдельных участках маршрута Ту-95МС сопровождали американских истребители F-22, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, дальняя авиация России регулярно совершает облёты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей, но всегда — в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее американские истребители F-22 сопроводили два российских самолёта морской разведки, которые пролетели у воздушных границ Аляски. Американцы заметили Ил-38 к северу от Алеутских островов. Российские и американские военные самолёты сблизились над Баренцевым морем, писал NEWS.ru.

Между тем, самолёты США и НАТО регулярно проводят полёты у российских границ и у российских баз в Сирии. По данным Минобороны, только в мае лайнеры стратегической авиации США пять раз выполняли полёты вдоль границ РФ.