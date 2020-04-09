США перехватили российские самолёты-разведчики у Аляски

https://static.news.ru/photo/168543e6-6fa8-11e9-94b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Американские истребители F-22 сопроводили два российских самолёта морской разведки, которые пролетели у воздушных границ Аляски. Американцы заметили Ил-38 к северу от Алеутских островов.

Российские и американские военные самолёты сблизились над Баренцевым морем.

Нарушения воздушного пространства при этом не было. <...> Как утверждает [североамериканское] командование, это не первый случай за последний месяц, когда самолёты РФ замечены вблизи воздушных границ США, — сообщает argumenti.ru.

NEWS.ru писал, что в апреле Минобороны России опубликовало видео полётов истребителей пятого поколения Су-57 в предельных режимах высот, перегрузок и скоростей. В ведомстве подчеркнули, что российские пилоты уже освоили новейшие боевые машины.