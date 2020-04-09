Оружие

США перехватили российские самолёты-разведчики у Аляски

23:40, 09 апреля 2020
Фото: US Navy/Global Look Press

Американские истребители F-22 сопроводили два российских самолёта морской разведки, которые пролетели у воздушных границ Аляски. Американцы заметили Ил-38 к северу от Алеутских островов.

Российские и американские военные самолёты сблизились над Баренцевым морем.

Нарушения воздушного пространства при этом не было. <...> Как утверждает [североамериканское] командование, это не первый случай за последний месяц, когда самолёты РФ замечены вблизи воздушных границ США, — сообщает argumenti.ru.

NEWS.ru писал, что в апреле Минобороны России опубликовало видео полётов истребителей пятого поколения Су-57 в предельных режимах высот, перегрузок и скоростей. В ведомстве подчеркнули, что российские пилоты уже освоили новейшие боевые машины.

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