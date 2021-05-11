США передадут Украине два патрульных катера

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Военно-морские силы Украины скоро пополнятся двумя американскими патрульными катерами типа Island. Планирующуюся передачу плавсредств Киеву подтвердили в Госдепартаменте США, сообщает ТАСС.

Представитель Госдепа отметил , что передача катеров призвана укрепить оборонный потенциал Украины в Чёрном море. Ожидается, что суда прибудут в точку назначения уже в мае.

Украинские СМИ ранее предполагали, что Военно-морские силы страны получат три катера от Соединённых Штатов. Возможно, третье судно поставят отдельно. В Киеве к приёму катеров уже готовы, для них подготовлены экипажи, прошедшие обучение в США.

Новые катера поступят с уже установленным оружием и оборудованием, базироваться они будут в порту Южный недалеко от Одессы, как и поставленные в 2019 году суда Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

В апреле патрульный катер американского флота класса «Гамильтон» заходил в Чёрное море. В США заявляли, что цель этого «визита» — взаимодействие с партнёрами и союзниками по НАТО.