США передадут Украине два патрульных катера

Военно-морские силы Украины скоро пополнятся двумя американскими патрульными катерами типа Island. Планирующуюся передачу плавсредств Киеву подтвердили в Госдепартаменте США, сообщает ТАСС.
Представитель Госдепа
Украинские СМИ ранее предполагали, что Военно-морские силы страны получат три катера от Соединённых Штатов. Возможно, третье судно поставят отдельно. В Киеве к приёму катеров уже готовы, для них подготовлены экипажи, прошедшие обучение в США.
Новые катера поступят с уже установленным оружием и оборудованием, базироваться они будут в порту Южный недалеко от Одессы, как и поставленные в 2019 году суда Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
В апреле патрульный катер американского флота класса «Гамильтон» заходил в Чёрное море. В США заявляли, что цель этого «визита» — взаимодействие с партнёрами и союзниками по НАТО.