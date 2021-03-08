США перебросили в Германию новейшие артиллерийские установки Paladin

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Соединённые Штаты перебросили в Германию свыше 30 единиц артиллерийской техники, в том числе самоходные артиллерийские установки M109A7 Paladin последней модификации.

Американская армия старается усилить своё военное присутствие и артиллерийскую составляющую в Европе, поэтому в ФРГ были транспортированы не только САУ, но и большое количество боеприпасов к ним. Планируется, что технику разместят на территории военной базы близ Мангейма. Здесь находится 405-я бригада полевой поддержки армии США. Ожидается, что уже в ближайшее время американские военные проведут стрельбы, передаёт Федеральное агентство новостей.



Издание отмечает, что Paladin ожидают и в Польше. По данным местных СМИ, военную технику могут перебросить из Мангейма на строящуюся базу Повидз на польской территории. В Пентагоне никаких официальных комментариев по этому поводу не дают.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили договор на поставку 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Контракт заключён с американской компанией Lockheed Martin.

Ракета AGM-158B JASSM-ER, если её запустить со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, сможет «достать» до России без захода самолёта в зону, которая контролируется зенитными ракетными комплексами. Она может «достать» до Арктики и части Сибири, писал NEWS.ru.