США отменили испытания межконтинентальной баллистической ракеты из-за РФ

Пресс-служба американских военно-воздушных сил сообщила, что США отменили ранее перенесённое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III, передаёт РИА Новости. Представитель ВВС США Энн Стефанек отметила, что запуск был отменён, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил и избежать напряжённости с Россией в ядерной сфере.

Испытание отменено, — проинформировала пресс-служба ВВС США​​​.

Первоначально испытания были намечены на начало марта. Представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявил, что США перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы избежать напряжённости с Россией.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ранее заявил, что страна направит Украине несколько бронетранспортёров Bushmaster по просьбе президента этой страны Владимира Зеленского. Министр обороны страны Питер Даттон в свою очередь уточнил, что речь идёт о трёх или четырёх единицах техники. В настоящее время прорабатывается вопрос логистики. В Минобороны Австралии не исключают возможность закупки аналогичной техники у Франции и Германии вместо поставок Bushmaster. По мнению военных, так будет быстрее и практичнее.