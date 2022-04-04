США откажутся от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет

Администрация США намерена отказаться от дорогостоящей программы разработки крылатых ракет нового типа и вместо этого сконцентрируется на развёртывании баллистических ракет с малыми ядерными зарядами на подводных лодках. Как сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei со ссылкой на источники в Пентагоне, баллистические ракеты такого типа позволяют отказаться от разработки новых крылатых ракет с ядерными боеголовками.

США уже имеют разнообразные ядерные средства для того, чтобы удержать потенциального противника от ограниченного применения ядерного оружия, — сказал один из собеседников издания.

По словам другого источника Nikkei, США намерены продолжать развёртывание баллистических ракет с так называемыми малыми ядерными зарядами для сдерживания России и Китая. Изначально программа создания ядерных крылатых ракет нового типа была одобрена в 2018 году при администрации президента США Дональда Трампа, их боевое развёртывание предполагалось осуществить к 2030 году.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США должны развернуть батареи крылатых ракет к 2023 году в качестве ответа на действия России, которая якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американский чиновник обвинил Москву в нарушении договора и добавил, что Вашингтон не должен соглашаться на условия, которые предлагает президент России Владимир Путин, заявляющий о необходимости моратория на такие ракеты.