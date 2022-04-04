18+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

США откажутся от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет

Nikkei: США откажутся от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет
08:11, 04 апреля 2022
США откажутся от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет Фото: US Navy/via Globallookpress.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Администрация США намерена отказаться от дорогостоящей программы разработки крылатых ракет нового типа и вместо этого сконцентрируется на развёртывании баллистических ракет с малыми ядерными зарядами на подводных лодках. Как сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei со ссылкой на источники в Пентагоне, баллистические ракеты такого типа позволяют отказаться от разработки новых крылатых ракет с ядерными боеголовками.

США уже имеют разнообразные ядерные средства для того, чтобы удержать потенциального противника от ограниченного применения ядерного оружия,сказал один из собеседников издания.

По словам другого источника Nikkei, США намерены продолжать развёртывание баллистических ракет с так называемыми малыми ядерными зарядами для сдерживания России и Китая. Изначально программа создания ядерных крылатых ракет нового типа была одобрена в 2018 году при администрации президента США Дональда Трампа, их боевое развёртывание предполагалось осуществить к 2030 году.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США должны развернуть батареи крылатых ракет к 2023 году в качестве ответа на действия России, которая якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американский чиновник обвинил Москву в нарушении договора и добавил, что Вашингтон не должен соглашаться на условия, которые предлагает президент России Владимир Путин, заявляющий о необходимости моратория на такие ракеты.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео