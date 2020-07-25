США обошли международный договор ради продажи беспилотников

https://static.news.ru/photo/a1b59810-ce77-11ea-a8fb-fa163e074e61_660.jpg Беспилотник MQ-9 Reaper Фото: imago stock&people/Global Look Press

Производители из США смогут частично игнорировать международный Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и продавать иностранным государствам тяжёлые беспилотники.

Как сообщает The Hill, указ об этом подписал президент США Дональд Трамп. По мнению администрации Белого дома, РКРТ устарел и вредит американской промышленности, тогда как страны, которые его не подписывали, оказались в выигрыше.

Согласно подписанному Трампом документу, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые развивают скорость не более 800 километров в час, более не попадают в список запрещённых к распространению. Таким образом, производители из США смогут продавать за границу крупные БПЛА MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Ранее их могли покупать только Великобритания, Франция и Австралия.

Сторонники этого решения считают, что США смогут потеснить своих конкурентов в этой отрасли из Китая и Израиля. А противники говорят о том, что это приведёт к использованию американских технологий бесчеловечными государственными режимами.

Как писал NEWS.ru, Boeing в настоящее время разрабатывает несколько автономных роботизированных систем, которые могли бы работать как в одиночку, так и в группе с другими машинами, в том числе пилотируемыми. Систему управления полётными заданиями разрабатывают в рамках проекта ASPT.