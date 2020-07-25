США обошли международный договор ради продажи беспилотников

Производители из США смогут частично игнорировать международный Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и продавать иностранным государствам тяжёлые беспилотники.
Как
Согласно подписанному Трампом документу, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые развивают скорость не более 800 километров в час, более не попадают в список запрещённых к распространению. Таким образом, производители из США смогут продавать за границу крупные БПЛА MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Ранее их могли покупать только Великобритания, Франция и Австралия.
Сторонники этого решения считают, что США смогут потеснить своих конкурентов в этой отрасли из Китая и Израиля. А противники говорят о том, что это приведёт к использованию американских технологий бесчеловечными государственными режимами.
Как писал NEWS.ru, Boeing в настоящее время разрабатывает несколько автономных роботизированных систем, которые могли бы работать как в одиночку, так и в группе с другими машинами, в том числе пилотируемыми. Систему управления полётными заданиями разрабатывают в рамках проекта ASPT.
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