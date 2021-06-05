США не нашли денег на суперпушку для обстрела Москвы

https://static.news.ru/photo/2b8c2b7e-c5ff-11eb-a285-96000091f725_660.jpg Фото: johnsonderman_flickr.com

Минобороны США (Пентагон) не смогло найти деньги на разработку стратегической сверхдальнобойной суперпушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), передаёт издание The Drive. По данным журналистов, финансирование программы в проекте бюджета на 2022 финансовый год резко сократили.

Из-за нехватки средств на SLRC ведомство планирует обратить внимание на исследования общего характера. Издание отмечает, что испытания орудия, намеченные на 2023 год, отменили.

В 2020-м портал Popular Mechanics сообщил, что армия США готовится принять на вооружение пушку SLRC (Strategic Long Range Cannon, стратегическое орудие дальнего действия). Также Вашингтон планирует возродить класс кораблей, аналогичный проектировавшимся в годы Второй мировой войны линкорам «Монтана». По данным журналистов, такие суда, оснащённые SLRC, смогут при необходимости нанести удар по целям в Москве, даже находясь в водах Северного моря.

Накануне американские военные решили покупать больше истребителей F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год. Нынешний самолёт корпорации Lokheed Martin отличает большое число недоработок, считают в Пентагоне. Так, управление по испытаниям насчитало у самолёта почти 900 дефектов.

Ранее стало известно, что командование армии США сомневается в целесообразности дальнейшего использования первых моделей истребителя пятого поколения F-35A (один из трёх вариантов самолётов семейства F-35, используемый ВВС). В Вооружённых силах Соединённых Штатов рассматриваются несколько сценариев, в самом радикальном первые F-35A просто отправят на металлолом.