США направили на базу в Румынию группу ударных беспилотников

https://static.news.ru/photo/9fc77714-4f1c-11eb-b13d-fa163e074e61_660.jpg MQ-9 Reaper Фото: The National Guard/flickr.com

Группа разведывательных ударных беспилотников MQ-9 Reaper ВВС США, а также около 90 американских военнослужащих были переброшены на одну из военных баз в Румынии. Они будут дислоцированы на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий.

Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО, — приводит РИА Новости выдержу из сообщения командования ВВС США в Европе и Африке.

Переброшенная техника размешена на территории Румынии «на длительный срок», отмечается в сообщении. Точный период дислоцирования беспилотников на базе в Кымпии-Турзии не указывается.

Беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper производятся американской компанией General Atomics. Они способны действовать на высоте до 13 тысяч метров, набирать скорость свыше 400 км в час и совершать вылеты продолжительностью до 24 часов.

По словам командования ВВС США в Европе и Африке, американские военнослужащие и прибывшая с ними техника способствуют стабилизации обстановки в регионе, обнадёживают союзников НАТО и дают сигнал противникам о готовности к быстрому и точному ответу на возникающие угрозы.

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