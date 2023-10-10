США направили авианосец «Джеральд Р. Форд» в Израиль: что это за корабль

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

На данный момент авианосец «Джеральд Р. Форд» является самым большим и дорогим кораблем в своем классе. Кроме этого судна ВМС США запланировали постройку еще как минимум двух кораблей такого типа, на которые уже выделено финансирование. Они заменят авианосцы предыдущей серии типа «Нимитц».

Корабль строился с 2009 по 2017 год. При одинаковом с классом «Нимитца» водоизмещении его экипаж на 500–900 человек меньше. Этого удалось достичь за счет широкого применения автоматизации в оборудовании корабля. Кроме того, «Джеральд Р. Форд» получил более мощную двигательную установку и стартовую катапульту нового типа для запуска самолетов.

Общая длинна корабля — 337 м, максимальная ширина — 78 м и высота — 76 м. Помимо самолетов и вертолетов, «Джеральд Р. Форд» вооружен зенитными шестиствольными автоматическими пушками Mark 15 Phalanx, ракетами и противоракетами.