США намерены ограничить закупку РФ запчастей для военных нужд за рубежом

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США хотят принять меры, чтобы ограничить возможности РФ закупать запчасти для военных нужд за рубежом. Сообщается, что их целью могут стать «ключевые узлы в цепочках поставок», необходимые для продолжения действий на Украине.

По словам источника издания, западное сотрудничество в области экспортного контроля вынудит другие страны подчиниться этому решению. В противном случае они рискуют потерять право использовать ключевые американские технологии в своих производственных секторах.

Странам может не нравиться необходимость делать это, но они делают это, потому что альтернатива ещё хуже, — заявил чиновник.

Ранее Financial Times предположила, что усиление экономического давления на Россию в виде дополнительных антироссийских санкций вызовет серьёзный экономический кризис в Европе и может привести к расколу единства Запада. Результатом, по мнению западных журналистов, станет рост цен, нехватка электроэнергии, а также потеря рабочих мест в странах Европы.

По данным издания, по мере увеличения экономического давления единство Запада может раскалываться, что приведёт к давлению на политических лидеров с разных сторон. При этом бедные страны Африки не справятся с новым экономическим кризисом, и количество беженцев в Европу увеличится.