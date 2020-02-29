https://static.news.ru/photo/1a7ba368-5adb-11ea-bdfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Крупнейшие за последние годы учения американских военных начинаются в Польше. Задача — отработать переброску войск США в Европу, сообщил польский министр национальной безопасности Мариуш Блащак.

В манёврах примет участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч — из Соединённых Штатов, а также их союзники и партнёры, написал политик в Twitter. Он уточнил, что первые американские солдаты уже пересекли границу страны.

RozpoczÄliÅmy najwiÄksze od lat Äwiczenie #DefenderEurope20 . WeÅºmie w nim udziaÅ ok. 37 tys. Å¼oÅnierzy, w tym 20 tys. z USA. Pierwsi Å¼oÅnierze US Army przekroczyli juÅ¼ polskÄ granicÄ. pic.twitter.com/nbOt15t3gS — Mariusz BÅaszczak (@mblaszczak) February 29, 2020

Учения получили название «Защитник Европы 2020» (Defender Europe 2020). Как уточняет РИА Новости, они станут третьими по величине на европейском континенте со времён холодной войны. От сухопутных войск будут участвовать командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, подразделения поддержки этих сил, а также подразделения американских ВВС и морской пехоты.

Американская армия намерена совершить переброску сухопутных сил с баз в глубине США в порты на восточном побережье, а затем в морские порты в Европе. Военную технику доставят в Евросоюз на судах, а затем перевезут наземным транспортом в районы оперативного назначения — через территорию Германии и Польши до стран Балтии.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, планы по проведению учений могут измениться, если на территории Центральной Европы распространится эпидемия коронавируса.