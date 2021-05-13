США могут снять с вооружения истребитель F-22

https://static.news.ru/photo/e7c0ac44-b3de-11eb-bdf8-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/flickr.com

Военно-воздушные силы США могут сократить число активно используемых типов истребителей с семи до четырёх и снять с вооружения ряд боевых машин. В озвученном начальником штаба ВВС генералом Чарльзом Брауном «белом списке» отсутствует истребитель пятого поколения F-22 Raptor, передаёт портал Military.com.

Выступая на конференции McAleese, посвящённой теме вооружений, генерал заявил, что военные изучат возможности различных самолётов в ходе исследования TacAir. В частности, будет рассмотрен вопрос сочетания машин четвёртого и пятого поколений.

Моё намерение состоит в том, чтобы «спуститься» до четырёх [типов истребителей]. Или, строго говоря, до четырёх плюс одного, поскольку мы намерены продолжить использовать A-10, — сказал генерал.

A-10 принадлежит к классу штурмовиков, то есть его основное назначение заключается в борьбе с наземными целями, в отличие от других названным Брауном самолётов. Генерал заявил, что военные точно продолжат использовать F-35, F-15EX и F-16. Он не упомянул F-15E и F-22, возможно, именно эти самолёты попадут в список «забракованных». Четвёртым в списке стал проектируемый образец воздушной техники, пока не имеющий официального названия и известный как NGAD (Next Generation Air Dominance, «Доминирование в воздухе следующего поколения»).

Американские военнослужащие в последние годы неоднократно жаловались на различные проблемы с F-22 и обращали внимание на то, что истребитель требует доработки. Среди прочего, жалобы касались одного из ключевых элементов истребителя — технологии снижения заметности.

В марте F-22 американских ВВС совершил жёсткую посадку на военной базе во Флориде, «клюнув» носом взлётно-посадочную полосу. Пилоту потребовалась госпитализация.