США модернизировали размещённое в Германии ядерное оружие

https://static.news.ru/photo/e0c5b9a8-7b62-11ea-8814-fa163e074e61_660.jpg Фото: United States Department of Defense

Американские военные осенью 2019 года модернизировали размещённые в Германии ядерные боеголовки типа В61, сообщает журнал Der Spiegel.

Около 20 боеголовок погрузили на военный самолёт на базе у Бюхеля и отправили на два дня в США, где переустановили программное обеспечение, передаёт ТАСС.

По информации Spiegel, американцы уведомили правительство ФРГ незадолго до начала операции. Немецкая армия провела несколько дней в состоянии повышенной готовности.

Как писал NEWS.ru, Россия и США приостановили инспекции по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за пандемии коронавируса.