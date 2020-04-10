США модернизировали размещённое в Германии ядерное оружие

Американские военные осенью 2019 года модернизировали размещённые в Германии ядерные боеголовки типа В61, сообщает журнал Der Spiegel.
Около 20 боеголовок погрузили на военный самолёт на базе у Бюхеля и отправили на два дня в США, где переустановили программное обеспечение,
По информации Spiegel, американцы уведомили правительство ФРГ незадолго до начала операции. Немецкая армия провела несколько дней в состоянии повышенной готовности.
Как писал NEWS.ru, Россия и США приостановили инспекции по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за пандемии коронавируса.
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