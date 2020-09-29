США испытали боевых роботов на российском танке Т-72

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Испытания американских боевых роботов прошли на полигоне в пустыне Юма (Аризона, США), в качестве условного противника на них использовался российский танк.

Снабжённые мини-дронами роботы, как сообщает Breaking Defense, смогли обнаружить, идентифицировать и уничтожить Т-72.

Бортовые алгоритмы автоматического распознавания целей (ATR) робота идентифицировали другого врага, танк Т-72. Но эта цель была слишком далеко, чтобы встроенное оружие робота могло ее достичь. Таким образом, бот загрузил данные о прицеливании в тактическую сеть и — опять же, с одобрения человека — вызвал артиллерийскую поддержку, — описывает происходившее издание.

Генерал Ричард Росс Коффман, руководитель учений Project Convergence, назвал результат испытаний большим шагом вперёд и указал, что алгоритмическое распознавание целей у испытанной техники является важным достижением в сравнении с большинством современных военных роботов, которые не являются действительно автономными, а просто управляются дистанционно. В то же время, он подчеркнул, что несмотря на то, что армии важно, чтобы некоторые решения роботы принимали самостоятельно, решения о применении смертоносной силы всегда будут приниматься человеком.

Издание описывает LIDAR как «невзрачных роботов, больше похожих на милитаризированные тележки для гольфа, чем на терминаторов».

Как писал NEWS.ru ранее, США показали «уничтожение» российского «Панциря» на военных учениях