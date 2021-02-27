США и Канада договорились обновить спутники для борьбы с Россией в Арктике

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Правительства США и Канады намерены обновить систему спутников и радаров в Арктике. Они уверены, что благодаря этому повысится эффективности противостояния военному присутствию России и Китая.

Американский лидер Джо Байден обсудил этот вопрос с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и призвал его к выделению большего количества средств на оборону. Президент США, в частности, отметил необходимость модернизировать командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет The Wall Street Journal.

Эта система во время холодной войны являлась основным элементом сдерживания сил СССР в регионе. Большинство её спутников, наземных радаров, а также баз ВВС расположено на Аляске и на севере Канады. Но сейчас она устарела, поскольку существующие в распоряжении РФ и Китая ракеты превышают скорость звука в пять раз, покрывают гораздо более дальние расстояния и легко сокрушат NORAD.

Арктика больше не является крепостной стеной, а океаны — больше не защитные рвы. Теперь это повод создать передовое вооружение, — считает бывший руководитель системы, отставной генерал Терренс О’Шогнесси.

Байден сообщил, что он достиг с Трюдо договорённости о модернизации NORAD. За этим, по его словам, должен последовать диалог о вопросах континентальной безопасности, а также о развитии Арктики и управлении ею.

Что касается РФ, то в октябре прошлого года президент Владимир Путин утвердил стратегию развития арктической зоны России до 2035 года. Она предполагает совершенствование состава и структуры вооружённых сил страны в регионе. Войска должны находиться в боевой готовности.

Как ранее писал NEWS.ru, Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили договор на поставку 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Контракт заключён с американской компанией Lockheed Martin.

Военно-промышленная корпорация должна произвести ракеты до июля 2025 года. За это она получит по контракту $428,4 млн.