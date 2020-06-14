Средства против гиперзвуковых ракет будут работать без участия человека

https://static.news.ru/photo/a0dad23e-ae6a-11ea-b3f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Средства борьбы с гиперзвуковым оружием будут полностью автоматизированными, так как человек не сможет ими управлять.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военного эксперта и главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского.

На таких скоростях человек просто не успевает ни переварить такие объёмы информации, ни принять решение, — цитирует его агентство.

Он добавил, что аналогично работает система противоракетной обороны России, но если обычные баллистические ракеты не маневрируют, то гиперзвуковые постоянно меняют направление своего полёта, поэтому необходимо разработать новую систему.

Мураховский считает, что отдельным вопросом станет создание системы наведения, которая сможет работать на сверхвысоких скоростях. Для того чтобы создать такую противоракету, будут необходимы новые материалы — ни одна из существующих сегодня ракет просто не выдержит перегрузок при маневрировании на гиперзвуке. Она получит рулевые двигатели, как у космических аппаратов, и совершенно новую систему наведения.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США сообщил, что в стране есть «супер-пупер-ракета» и она способна развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги, в три раза быстрее российской или китайской. В ответ на это заявление журналисты президентского пула рассмеялись. А глава Роскосмоса иронично заметил, что России «против супер-пупер-ракеты ловить нечего».