Россия предупредила об увеличении арсенала высокоточного оружия

Россия наращивает количество высокоточного оружия большой дальности, в том числе гиперзвуковых комплексов «Кинжал». Об этом в интервью «Российской газете» сообщил замсекретаря Совбеза Михаил Попов.

Говоря об обеспечении обороноспособности страны, он отметил, что основным результатом проведённой работы является состояние военной организации государства. Она гарантирует надёжную защиту России от любых военных угроз.

В войска поступают современные образцы вооружения и военной техники. На боевом дежурстве находятся новейшие ракетные комплексы стратегического назначения, увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также кораблей, оснащённых высокоточным оружием большой дальности, — пояснил Попов.

Попов подчеркнул, что Россия опережает многие передовые армии мира в развитии новых вооружений при гораздо меньшем военном бюджете.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уникальность разработанных в РФ новых видов вооружения была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. Глава государства подчеркнул, что по своим характеристикам они не только не уступают, но часто превосходят иностранные образцы, по ряду показателей являются уникальными.

Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК также отметил, что растущую роль в военном деле играет применение крылатых ракет, что показал анализ конфликтов. Вооружённые силы России должны быть в полной мере снабжены высокоточным оружием большой дальности — крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами, подчеркнул Путин.