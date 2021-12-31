Sohu: НАТО ожидает сюрприз при налёте сотен F-35 на Крым

НАТО при агрессивных действиях против России в Крыму может столкнуться с «большим сюрпризом». Москва развернула на полуострове модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2, что грозит гибелью при налёте даже сотням F-35, заявил в статье обозреватель портала Sohu.

Колумнист отметил , что улучшенная ПВО оснащена многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе. Данные новшества позволяют С-300ПМ-2 находить истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и уничтожать их ракетами.

Как только американские F-35 нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками, — считает автор публикации.

Он добавил, что Россия выстроила разветвлённую сеть ПВО, которая состоит из С-300, С-400 и С-500. Они способны заставить западную коалицию одуматься и не пытаться провоцировать Москву.

Ранее стало известно, что в случае войны между Россией и Украиной последней придётся столкнутся в Чёрном море с ракетами «Калибр», которым Киев вряд ли сможет что-либо противопоставить, пишет Forbes. По мнению автора материала, если Россия осуществит скрытую угрозу и начнёт войну против Украины, новый фронт откроется на море. При этом влияние сражений на море может тянуться далеко вглубь материка.