https://static.news.ru/photo/ec5b7546-e12a-11e9-9c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerome Delay/AP/TASS

Фотография российского стрелкового оружия, которое было поставлено в Центральноафриканскую Республику (ЦАР), появилось в Интернете. Как утверждается в публикации, это именно те образцы, которые в сентябре были безвозмездно переданы армии ЦАР.

Снимок появился в Telegram -канале WarGonzo. На нём изображён открытый ящик с новенькими автоматами, проложенными бумагой, сохраняющей заводскую смазку.

На данный момент каких-либо других кадров из второй за год партии вооружений в публичном пространстве не появлялось.

Об очередном завершившемся этапе передачи оружия днём ранее сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, уточнил он, российские инструкторы за последние полтора года подготовили более трёх тысяч военнослужащих для армии этой страны.

Вторая партия была анонсирована российской стороной ещё в мае. Тогда речь шла о «ближайших неделях», однако согласование всех аспектов затянулось до осени.

Ранее, как писал News.ru, замглавы и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов заявил, что поставки осуществляются Россией в рамках действительного международного права. По его словам, Москва в своих действиях руководствуется «обязательствами, вытекающими из решений ООН».

Помимо этого, было принято решение отправить в ЦАР группу миротворцев в составе миссии Организации объединённых наций.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги начались столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, из-за конфликта порядка миллиона человек покинули свои жилища. Жертвами событий стали примерно шесть тысяч человек.