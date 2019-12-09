https://static.news.ru/photo/dd6c8622-1a2f-11ea-8010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Оборонно-промышленный комплекс России займётся разработкой дистанционно управляемой снайперской винтовки. Прежние подобные разработки с использованием приводов и манипуляторов признаны неэффективными.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

Снайперы попросили сделать более безопасный комплекс, чтобы отдалить человека от винтовки. Планируется начать работы по созданию электромагнитного затвора, который нам позволит обойтись без дополнительных средств механизации, чтобы этот затвор передёрнуть, — рассказал собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что статью о крупнокалиберной снайперской винтовке Драгунова (СВДК) опубликовало издание National Interest. Её автор не смог сдержать восторга от того, что пуля, выпущенная из этого оружия, «пройдёт под бронежилет». Издание сопроводило свой материал фотографией российского президента Владимира Путина с винтовкой в руках. Подпись к кадру гласит: «Вы покойники. Российская снайперская винтовка пробьёт бронежилет».