Снайперы из России вошли в пятёрку лучших на конкурсе АрМИ-2020

https://static.news.ru/photo/a2076a06-ea0a-11ea-a691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские снайперские пары попали в топ-5 лучших на конкурсе Армейских международных игр (АрМИ-2020). В ходе состязаний они уничтожили цели на полигоне Брестский в Белоруссии, рассказали 28 августа 2020 года представители Минобороны РФ.

Российские снайперы выполнили первое упражнение «Догони», в котором было поражено каждой парой по пять мишеней, две из которых имитировали летящие на разных высотах беспилотники. <...> На данном этапе российские снайперские пары входят в пятёрку лидеров конкурса. Лучшая пара будет определена по итогам проведения семи упражнений, — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В состязаниях приняли участие 14 пар снайперов из семи государств: РФ, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. РФ представляют победители всеармейского этапа конкурса — курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища из Благовещенска, а также военнослужащие Восточного военного округа ВС РФ.

Накануне российские военнослужащие одержали победу в конкурсе экипажей химической разведки «Безопасная среда» Армейских международных игр, на втором месте оказались команды КНР и Белоруссии, третье поделили Узбекистан и Армения. Победителей награждал статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков. По его словам, Армейские международные игры развиваются и совершенствуются, состязания стали более сложными, однако участники продолжают успешно преодолевать все препятствия. Панков также отметил, что в рамках соревнований были хорошо представлены иностранные армии.

Как уточняется, в конкурсе приняли участие команды из России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика. В рамках соревнований военные химики демонстрировали свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно заражённого грунта, искали радиоактивные источники на местности и на технике, определяли отравляющие вещества в воздухе и проводили специальную обработку техники.

Ранее NEWS.ru писал, что корветы Тихоокеанского флота впервые провели совместную артиллерийскую стрельбу по целям на побережье Чукотского моря, рассказал представитель ТОФ РФ Николай Воскресенский.

Для манёвров подготовили сложную мишенную позицию, имитировавшую долговременную огневую точку, боевую технику и укрепления условного противника. Наведение корветов на цель и корректирование огня военные осуществляли с помощью беспилотников «Орлан-10».