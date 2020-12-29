СМИ: Запад спекулирует на теме секретной российской подлодки «Лошарик»

https://static.news.ru/photo/92e2000c-4a6f-11eb-ab98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Секретная атомная подлодка спецназначения АС-31 «Лошарик» является предметом спекуляций на Западе, считают американские журналисты. По их мнению, субмарину разрабатывали в условиях строжайшей тайны в конце 1980-х годов. Корабль мог заменить суда классов «Рентген» и «Кашалот». Но финансирование проекта закончилось сразу после распада Советского Союза.

«Лошарика» реанимировали в начале 2000-х. Он поступил на службу в Главное управление глубоководных исследований не так давно. Его водоизмещение не превышает тысячи тонн. Работает на одном ядерном реакторе. Длина подлодки — почти 70 метров, пишет журнал The National Interest.

На Западе до сих пор не знают, в чём именно состоит особенность конструкции объекта. По мнению эксперта по таким кораблям Хая Саттона, «Лошарик» собран из нескольких сфер, что позволяет ему функционировать на большой глубине. Он предположил, что батареи располагаются у носа лодки, а двигатели — в задней сфере. Тем не менее на Западе до сих пор российская секретная разработка остаётся поводом для различных спекуляций. Есть мнение, что она является одной из самых современных в составе флота РФ, однако сейчас находится в ремонте после прошлогоднего пожара.

В прошлом году российские власти объявили, что «Лошарик» вернётся в строй после полного ремонта. При этом Москва не опубликовала новостей о состоянии ремонтного процесса, — говорится в материале.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате «Лошарик» случился 1 июля 2019 года в Баренцевом море. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В результате погибли 14 членов экипажа. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа.

По версии следствия, подводники отравились продуктами горения. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке. Подводники были посмертно удостоены госнаград, в том числе четырёх звёзд Героя России, писал NEWS.ru.