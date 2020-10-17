СМИ: США создают способную «обстреливать Москву» пушку

https://static.news.ru/photo/71b5dba0-119f-11eb-8c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency

Разработка стратегической сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая будет способна поражать цели на расстоянии свыше 1850 км и даже обстреливать Москву, ведётся в США, пишет издание Popular Mechanics.

Орудие готовится принять на вооружение американская армия, говорится в материале. По мнению обозревателей, с появлением сверхдальнобойной пушки в Соединённых Штатах может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа «Монтана», передаёт РИА Новости.

Из Северного моря «Монтана» могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна «Монтанa» в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане «Монтана», находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай, — отмечает американский журнал.

Испытания прототипа назначены на 2023 год. Изначально пушка будет установлена на тяжёлом грузовике, но её можно будет устанавливать и на кораблях.

Информация о проекте SLRC появилась в 2019 году, прототип вооружения размещён на полигоне Юма. Согласно проекту, данная пушка должна позволить пробивать брешь в обороне противника для продвижения наземных войск, огонь предполагается вести с позиций, недосягаемых для ответного удара.

Как считают военные эксперты, среди потенциальных целей SLRC — Россия и Китай и, вероятно, пушки будут размещены в Польше, Корее и Прибалтике.

Проект SLRC — попытка создать максимально дешёвый аналог российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и «Точка-У», полагает военный эксперт Алексей Леонков. Стоящая на вооружении армии США бикалиберная установка на базе системы залпового огня HIMARS заметно уступает российским ОТРК по дальности и точности.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп похвастался новым американским оружием, которому все другие государства могут только позавидовать. Об этом он заявил во время выступления перед избирателями в штате Висконсин. Он не уточнил, о каких видах вооружений идёт речь.