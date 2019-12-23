Основательные кадровые изменения произошли в Министерстве обороны РФ. Соответствующий приказ был подписан несколько дней назад.
Об этом
Издание отмечает, что пост руководителя инновационного технополиса «ЭРА» занял глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Доктор технических наук, профессор и заслуженный деятель науки РФ должен справиться с инновационными частями вооружённых сил.
Кроме того, должность начальника Главного штаба ВМФ занял адмирал Александр Витко. Он в 2014 году командовал Черноморским флотом. По данным издания, заместителем главнокомандующего ВМФ назначен вице-адмирал Владимир Касатонов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский кабмин компенсирует контрактникам Вооружённых сил РФ аренду жилья. Соответствующий документ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. В соответствии с новым постановлением повышается денежная компенсация за поднаём жилья солдатам, сержантам, матросам, старшинам, членам их семей.
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