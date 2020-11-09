СМИ: Россия и США начали модернизировать вооружение времён холодной войны

https://static.news.ru/photo/602ff630-22a3-11eb-a293-fa163e074e61_660.jpg Лайнер E-4B «Ночной дозор» Фото: Tech. Sgt. Jerry Morrison/ wikip/Global Look Press

Растущее напряжение между Россией и Соединёнными Штатами не позволяет руководству этих держав отказаться от разработки воздушных военных пунктов (ВКП), также известных как «самолёты Судного дня».

Такое название ВКП получили из-за специфического назначения самолётов — в годы холодной войны они должны были задействоваться в случае падения астероида, террористической атаки или уничтожения наземной инфраструктуры после ядерного удара.

После распада Советского Союза ВКП должны были потерять актуальность, но участившиеся в последние годы военные учения вблизи границ противостоящих государств снова делают ситуацию непредсказуемой. Как пишет издание «ПолитЭксперт», в связи с угрозой эскалации мире в руководстве мировых держав рассматривают долгосрочные проекты, среди которых модернизация ВКП.

При этом из-за сложности проектирования и дороговизны производства позволить себе содержание ВКП могут только Россия и США. Так, в России ранее анонсировали разработку «самолёта Судного дня» нового типа на замену советскому Ил-80. В ответ американцы допустили возможность модернизации существующих ВКП.

В США на вооружении стоит четыре образца лайнера E-4B «Ночной дозор», который является модифицированной версией гражданского Boeing 747. Он может перевозить 112 пассажиров и лететь на протяжении нескольких дней без дозаправки со скоростью 968 км в час. Стоимость американского ВКП оценивается в $223 млн.

В России в начале мая объявили о создании ВКП на базе авиалайнеров Ил-80 и Ил-82. Разработкой занимались «Аэрофлот» и Объединённая приборостроительная корпорация. В российских компаниях также заявили о готовности завершить модификацию пассажирского самолёта Ил-96-400М. Авиалайнер обладает электросистемой, поддерживающей современное оборудование и защищённой от тепловых и ядерных атак.

Как ранее сообщал NEWS.ru, авторы блога Covert Shores, специализирующегося на теме субмарин, включили в список «самых смертоносных» подлодок российские К-560 «Северодвинск» и 949А «Антей».