Российская РЛС в Белоруссии отследит ПРО США в Европе

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Радиолокационная станция (РЛС) «Волга», размещённая в Белоруссии и входящая в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), получит новую актуальность, если Соединённые Штаты Америки развернут противоракетную оборону (ПРО) в Европе, считает начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок.

«Волгу» построили рядом с Барановичами в 1980-х годах в ответ на размещение Белым домом ракет Pershing-2 на территории ФРГ.

Станция на боевом дежурстве, выполняет свою задачу в установленном секторе обзора. Но и, возможно, её актуальность снова появится в связи с размещением на территории европейских государств системы противоракетной обороны США, которая, мы знаем, выполняет функции не только обороны, но и нанесения ударов, — рассказал эксперт в эфире телеканала «Звезда».

Недавно сирийская авиабаза Хмеймим подверглась нападению с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Российские силы ПВО отразили атаку, рассказал заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы станут для РФ основой сил неядерного сдерживания. Доля современного вооружения и военной техники в войсках составляет 70,1%, заявил он на ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом вооружённых сил.

Ранее NEWS.ru писал, что пуски российских гиперзвуковых ракет «Циркон» с подводных лодок пройдут в 2021 году, после чего государственные испытания будут завершены, а в 2022 году начнутся серийные поставки.