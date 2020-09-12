СМИ: российская ракета с бесконечной дальностью вызвала опасения в Лондоне

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Военные разведчики Великобритании предупредили, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» способна находиться в воздухе почти неограниченное время и атаковать с неожиданного направления по всей планете.

По мнению главы военной разведки Соединённого Королевства Джима Хокенхалла, обратил внимание на инвестиции Кремля в развитие подводного флота и глубоководных океанических аппаратов, особенно автономных, «умеющих» доставлять ядерные заряды к целям на берегу или даже к авианосной группе в море или создавать угрозу проложенным по дну океанов кабелям Интернета или энергоснабжения, пишет The Sunday Telegraph.

Военный добавил, что Минобороны РФ выбрало путь не количественного наращивания оружия, а более оперативное создание его новых разновидностей.

Они (русские. — NEWS.ru) внимательно изучали Запад, чтобы понять, куда лучше всего направить инвестиции, чтобы доставить нам как можно больше проблем, — заявил Хокенхалл.

Он добавил, что Москва стала самой большой «геополитической угрозой» для Европы. В этой связи он также вспомнил про авторитарную КНР, которая становится всё более «напористее».

Накануне министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что Россия ведёт себя осторожно в белорусском кризисе. По его словам, Белоруссии угрожает не военная интервенция РФ, а постепенное ограничение независимости. Такое заявление он сделал на международном симпозиуме о демократии в Праге. Он отметил, что сейчас необходимо поддержать церковь, независимые профсоюзы и гражданские инициативы, направленные на давление на президента Александра Лукашенко. Необходимо вынудить главу государства на диалог с протестующими и таким образом предотвратить нарушение территориальной целостности и суверенитета республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российско-белорусские тактические учения «Славянское братство» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Это плановые манёвры, которые организованы в соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, сообщили в Министерстве обороны РФ.