СМИ: новое оружие Японии заставит нервничать Россию и Китай

https://static.news.ru/photo/e9f158b0-f28c-11ea-9284-fa163e074e61_660.jpg F-35 Фото: U.S. Air Force photo/wikipedia.org

Японские СМИ, ссылаясь на источники в военном ведомстве, сообщили, что командование ВВС страны планирует оснастить истребители F-35 новыми ракетами большой дальности.

Ожидается, что к 2022 году на японские F-35 установят ракеты JSM норвежско-американского производства, способные поразить цель на расстоянии до 500 км. Япония также намеревается закупить для своих ВВС самолеты F-15 с противокорабельными ракетами большой дальности LRASM и ракетами «воздух-поверхность» JASSM. Эти средства поражения могут попасть в мишень на расстоянии 550-950 км.

Как пишет военный обозреватель Forbes Майкл Пек, такая модернизация заставит нервничать Пекин и Москву. Японские самолёты с новым вооружением, вылетающие с баз Титосэ, Мисаве, Комацу, Цуики и Нахе, смогут атаковать цели в Китае и России вне зоны поражения средств ПВО этих стран. Российские и китайские стратеги знают, что такое внезапный удар со стороны Токио, и им придётся учитывать вероятность такого события, хотя оно и маловероятно в текущих условиях.

Обозреватель указывает, что девятую статью японской конституции, навязанную Токио Вашингтоном после Второй мировой войны, традиционно трактуют как запрет иметь наступательное оружие. Под эту категорию попадают и ракеты, запускаемые вне зоны поражения средств ПВО противника. Однако Япония решила, что угроза со стороны северокорейских баллистических ракет и напряжённость в отношениях с Китаем из-за территориальных споров позволяют ей обзавестись инструментами для удара по территории потенциального врага.

Что происходит, если у истребителя появляются ракеты большой дальности? Вероятный противник начинает очень сильно нервничать — и может от страха нажать на спусковой крючок, — отмечает Пек.

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