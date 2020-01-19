https://static.news.ru/photo/4adec8ee-3ad0-11ea-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Россия может иметь на вооружении межвидовое малогабаритное модульное авиационное средство поражения. Новая лёгкая ракета предназначена для уничтожения топливных складов, живой силы, надводных целей, опорных пунктов, самолётов и вертолётов на базовом участке.

Предположительно боеприпас имеет длину около 3 метров, диаметр 230-240 миллиметров. Вес ракеты оценили в 200-220 килограммов, пишет издание Aviation Week.

Если информация достоверная, то ракета окажется самой маленькой из имеющихся на вооружении РФ авиационных ракет, кроме противотанковых, которыми вооружаются боевые вертолёты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исследовательская лаборатория ВВС Соединённых Штатов Америки испытала на космодроме в Джексонвилле (штат Флорида) двигатель, созданный для гиперзвуковой ракеты X-60A. Разработкой летательного аппарата занимается компания Generation Orbit Launch Services.