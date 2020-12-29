СМИ: КНДР планирует испытать межконтинентальную ракету в начале 2021 года

https://static.news.ru/photo/98a1fd14-49e1-11eb-a54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/b14643.de

Руководство Северной Кореи может в первые месяцы пребывания у власти администрации избранного президента США Джо Байдена испытать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), если переговоры Пхеньяна и Вашингтона по ядерной проблеме не выйдут из тупика.

Во время октябрьского военного парада в столице КНДР в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) военные презентовали новые МБР. Среди них — модернизированная «Хвасон-15». Её расчётная дальность 12 874 км, что позволяет поразить любую цель на всей территории материковой части США.

До этого Пхеньян проводил испытания новых вооружений, чтобы проследить реакцию Белого дома и надавить на новые власти в США. <...> Такими испытаниями КНДР также стремится продемонстрировать статус ядерной державы и получить согласие с ним международного сообщества, — пишет агентство Yonhap.

По мнению аналитиков, желание Байдена наладить диалог с КНДР по ядерной проблеме на Корейском полуострове на рабочем уровне, игнорируя двусторонние саммиты, означает более медленный и невыгодный для Пхеньяна путь дальнейшего сотрудничества двух государств.

Как писал NEWS.ru, власти США расширили санкции в отношении КНДР. В список добавлены шесть юридических лиц и четыре судна. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США. Согласно ему, организации, в отношении которых вводятся ограничения, по данным Вашингтона, базируются в Великобритании, Вьетнаме и Китае. Кроме того, 4 декабря Белый дом принял решение о введении визовых ограничений в отношении нескольких должностных лиц КНР. Об этом заявил государственный секретарь страны Майк Помпео.