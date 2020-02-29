Обозреватель
Ранее военный эксперт Максим Климов предположил, что Обносов говорил о «Ихтиозавре» — универсальной электрической торпеде, опытный прототип которой создан в России.
Литовкин уверен, что на вооружение примут именно «Футляр». Торпеда имеет двухканальную головку самонаведения, возможность управления по кабелю, дальность хода 60 километров и скорость до 65 узлов.
По мнению обозревателя ТАСС, «Футляры» заменят торпеды «Физик» на атомных подводных лодках типов «Борей» и «Ясень».
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