https://static.news.ru/photo/648a26a6-5b25-11ea-8373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости

Обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин назвал тепловую торпеду «Футляр» перспективным видом вооружения, который имел в виду глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Государственные испытания устройства завершились.

Ранее военный эксперт Максим Климов предположил, что Обносов говорил о «Ихтиозавре» — универсальной электрической торпеде, опытный прототип которой создан в России.

Литовкин уверен, что на вооружение примут именно «Футляр». Торпеда имеет двухканальную головку самонаведения, возможность управления по кабелю, дальность хода 60 километров и скорость до 65 узлов.

По мнению обозревателя ТАСС, «Футляры» заменят торпеды «Физик» на атомных подводных лодках типов «Борей» и «Ясень».