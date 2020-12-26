СМИ: госиспытания гиперзвуковых ракет «Циркон» стартуют в 2021 году

https://static.news.ru/photo/e0816202-474b-11eb-9499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся в 2021 году. В общей сложности в ходе испытаний запланировано не менее семи пусков ракет с фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подлодки «Северодвинск».

В 2021 году после завершения лётно-конструкторских испытаний начнутся государственные совместные испытания. В рамках лётно-конструкторских испытаний будут выполнены ещё два пуска, — рассказал ТАСС источник в военно-промышленном комплексе.

Четыре пуска ракет с фрегата «Адмирал Горшков» намечены на первое полугодие 2021 года, после чего начнутся лётно-конструкторские испытания «Циркона», в рамках которых во второй половине года произведут ещё около трёх пусков с АПЛ «Северодвинск», пояснил собеседник агентства.

В НПО машиностроения не дали комментариев относительно запланированных госиспытаний ракет «Циркон».

Ранее другой источник ТАСС сообщал, что в 2020 году были успешно проведены три пуска гиперзвуковых ракет с фрегата «Адмирал Горшков».

Ранее NEWS.ru писал, что Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Минобороны РФ заключило контракт на поставку партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО «Амурский судостроительный завод». Согласно условиям соглашения, Тихоокеанский флот получит два судна проекта 20380 и четыре — проекта 20385.