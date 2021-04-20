«Смертоносное комбо»: эксперты оценили тандем гаубицы и беспилотника РФ

https://static.news.ru/photo/fc0f19fc-a1b8-11eb-b25f-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Индийских экспертов впечатлили испытания тандема российской самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10Е».

Российская гаубица «Мста-С» и беспилотник «Орлан» могут стать смертоносным комбо в бою, — отмечает автор статьи, опубликованной изданием EurAsian Times.

Демонстрационные испытания военной техники были проведены Ростехом для иностранных заказчиков на полигоне в Нижнем Тагиле. Артустановка стреляла на максимальную дальность, которая составляет 40 километров, и показала отличную координацию с беспилотником, говорится в материале.

«Мста-С» предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, вооружения и техники на уровне дивизии. Гаубица применяется в российской армии с 1989 года и некоторое время назад прошла модернизацию.

Её возможности значительно возрастают в паре с многоцелевым беспилотником «Орлан» средней дальности. Он может выполнять множество задач, в числе которых обнаружение радиосигналов и сопровождение целей в труднодоступных местах, воздушная разведка, наблюдение, боевая подготовка, постановка помех, Кроме того, аппарат может быть задействован в поисковых и спасательных операциях.

Ранее сообщалось, что американский военный эксперт Крис Осборн назвал армию РФ серьёзной угрозой для НАТО. По его словам, речь идёт не только в внушительной численности военнослужащих и большом количестве различной военной техники, но и наличии у России нового высокотехнологичного оружия, а также модернизации старого вооружения.