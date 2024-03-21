«Смертельно умные бомбы»: военный эксперт о преимуществах ФАБ-3000 с УМПК Литовкин: к авиационным бомбам ФАБ-3000 можно приделать УМПК

К авиационным бомбам ФАБ-3000 можно приделать унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК), рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Поэтому, считает он, и началось их массовое производство. Также к ним приделать систему самонаведения.

К авиационным бомбам ФАБ-3000 также можно приделать систему самонаведения. Они способны преодолевать расстояние в 60-80 километров, чтобы обезопасить самолет от действий противовоздушной обороны противника, — объясняет он.

Эксперт отмечает, что украинская армия и политики «визжат, что бомба ФАБ-1500 наносит серьезные разрушения». В таком случае, отмечает он, несложно представить, на что способна бомба в два раза мощнее.

Это будут смертельно умные бомбы. ФАБ-3000 будут наноситься удары по пунктам управления, большим складам и производственным мощностям. Цель должна быть под стать тому оружию, которое будет применяться. Ведь не стреляют из пушки по воробьям, — говорит Литовкин.

Также эксперт предположил, что ФАБ-3000 также могут наноситься удары по мостам или мощным дорожным узлам. Пока, напоминает он, российская армия по ним ударов не наносит.

Видимо, считают, что они пригодятся нам в будущем, после освобождения Украины, — заключает спикер.

Ранее Литовкин пояснял, что вероятность новой волны мобилизациив России весьма низка. Он подчеркнул, что контрактники и добровольцы на данном этапе справляются со всеми поставленными задачами. При этом он отметил, что в будущем могут понадобиться представители судебных и правоохранительных органов.