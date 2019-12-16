Министерство обороны опубликовало видео учебного полёта двух истребителях МиГ-31. На кадрах пилоты морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке выполняют фигуры сложного пилотажа, в том числе «бочку».
Кроме того, лётчики отработали манёвры, позволяющие быстро сменить положение во время ведения огня, сообщается в описании к ролику,
В ведомстве отметили, что в ходе учений военнослужащие тренируют устойчивость к длительным перегрузкам во время выполнения виражей на предельных скоростях.
Как ранее писал News.ru, аналитик военной техники из США считает потенциально опасными истребители МиГ-31 и Су-57. По его мнению, эти самолёты представляют серьёзную угрозу из-за своей скорости.
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