https://static.news.ru/photo/975d4768-1ff5-11ea-9db6-fa163e074e61_660.jpg МиГ-31 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны опубликовало видео учебного полёта двух истребителях МиГ-31. На кадрах пилоты морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке выполняют фигуры сложного пилотажа, в том числе «бочку».

Кроме того, лётчики отработали манёвры, позволяющие быстро сменить положение во время ведения огня, сообщается в описании к ролику, опубликованному на YouTube.

В ведомстве отметили, что в ходе учений военнослужащие тренируют устойчивость к длительным перегрузкам во время выполнения виражей на предельных скоростях.

Как ранее писал News.ru, аналитик военной техники из США считает потенциально опасными истребители МиГ-31 и Су-57. По его мнению, эти самолёты представляют серьёзную угрозу из-за своей скорости.