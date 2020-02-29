Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск продемонстрировал свою некомпетентность в военных вопросах, заявив, что беспилотник способен заменить пилотируемый самолёт. Его утверждение является дилетантским.
Такое мнение
По словам Сивкова, дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется. После этого «беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Илон Маск объяснил своим подписчикам, какой истребитель станет «убийцей» F-35. Изобретателю пришлось комментировать своё же высказывание о необходимости создания альтернативы F-35, которое он сделал на военном симпозиуме. По словам Маска, многофункциональный истребитель пятого поколения окажется беспомощным в бою с беспилотным истребителем, которым дистанционно будет управлять специалист.
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