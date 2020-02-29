https://static.news.ru/photo/ac4ec10c-5b68-11ea-827c-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск продемонстрировал свою некомпетентность в военных вопросах, заявив, что беспилотник способен заменить пилотируемый самолёт. Его утверждение является дилетантским.

Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН по поводу заявления Маска, что беспилотник вскоре превзойдёт истребитель пятого поколения F-35.

По словам Сивкова, дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется. После этого «беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Илон Маск объяснил своим подписчикам, какой истребитель станет «убийцей» F-35. Изобретателю пришлось комментировать своё же высказывание о необходимости создания альтернативы F-35, которое он сделал на военном симпозиуме. По словам Маска, многофункциональный истребитель пятого поколения окажется беспомощным в бою с беспилотным истребителем, которым дистанционно будет управлять специалист.