Сколько ядерных бомб американцы держат в Европе

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Ядерный арсенал США, размещенный в европейских странах НАТО, состоит из более чем трех тысяч атомных бомб B61-12. Они способны нести на себе термоядерные боеголовки различной по мощности — от 0,3 до 400 килотонн. Самая мощная превосходит атомную бомбу «Малыш», сброшенную американцами на Хиросиму, в 30 раз.

У бомбы, производство которой началось в 1968 году, 12 модификаций. Она может весить от 250 до 320 килограммов, ее длина со стабилизаторами составляет 3,9 метра, а диаметр — 0,34 метра. Ее основные носители — самолеты, в том числе стратегические бомбардировщики: «суперкрепости» B-52, B-1 и «невидимки» B-2. Бомбы могут также сбрасывать истребители F-15, F-16 и F/A-18. Где в Европе размещено ядерное оружие США — читайте в материале NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru