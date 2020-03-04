Солдаты сирийской армии использовали зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-200 для удара по истребителю F-16 турецких ВВС. Информация о поражении цели не поступала.
Истребителю F-16, предположительно, удалось уклониться и вернуться на авиабазу.
В ноябре 2019 года власти Сирии планировали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Причиной стала их нулевая эффективность при отражении атак Израиля. Однако сирийская армия до сих пор использует российское вооружение.
NEWS.ru писал ранее, что минобороны Турции заявило о гибели своего военнослужащего в Идлибе. Подробности происшествия не сообщались.
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