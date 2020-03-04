https://static.news.ru/photo/2bf1a812-5e3d-11ea-932d-fa163e074e61_660.jpg Истребитель F-16 Фото: Louai Barakat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Солдаты сирийской армии использовали зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-200 для удара по истребителю F-16 турецких ВВС. Информация о поражении цели не поступала.

Истребителю F-16, предположительно, удалось уклониться и вернуться на авиабазу.

В ноябре 2019 года власти Сирии планировали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Причиной стала их нулевая эффективность при отражении атак Израиля. Однако сирийская армия до сих пор использует российское вооружение.

NEWS.ru писал ранее, что минобороны Турции заявило о гибели своего военнослужащего в Идлибе. Подробности происшествия не сообщались.