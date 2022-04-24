SIPRI: Россия оказалась пятой в мире по военным расходам в 2021 году

Военные расходы в мире в 2021 году впервые превысили рекордные $2 трлн. Россия по объёму расходов оказалась на пятой позиции после США, Китая, Индии и Великобритании, сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В 2021 году военные расходы в мире впервые превысили отметку в два триллиона долларов США, достигнув отметки в 2113 миллиардов долларов. Мировые расходы в 2021 году были на 0,7 процента выше, чем в 2020 году, и на 12 процентов выше, чем в 2012 году, — отмечается в документе.

На долю пяти стран с наибольшими оборонными бюджетами в 2021 году пришлось 62% мировых военных расходов. У лидера списка — США — военные расходы оказались на 1,4% меньше показателя 2020 года, составив $801 млрд.

Россия увеличила свои военные расходы на 2,9 процента в 2021 году, до 65,9 миллиарда долларов, в то время как она наращивала свои силы вдоль украинской границы, — подчёркивается в докладе.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден представил конгрессу бюджетный план на следующий финансовый год на сумму в $5,79 трлн, из которых $813 млрд он предлагает потратить на оборону. По словам главы Белого дома, такие рекордные военные расходы необходимы, чтобы укрепить вооружённые силы США. План также включает выделение $1 млрд дополнительной помощи Украине.