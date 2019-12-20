Фото: MOD Russia/Global Look Press

Аналитики стратегического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США уступает российским вооружениям. Преимущество было потеряно из-за того, что в ходе операций Пентагона в Ираке и Афганистане предпочтение было отдано авиации.

Артиллеристы растеряли боевой опыт и, соответственно, данный род войск стал менее эффективным, сообщает американский журнал National Interest.

Против могущественного противника, такого как Россия, необходимо прикрытие, сокрытие и обман. Подразделения полевой артиллерии должны тренироваться именно так, — отмечает издание.

По его данным, нынешнее преимущество российской артиллерии объясняется наличием мощных гаубиц, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская военная техника, оставшаяся со времён Советского Союза, находится в плачевном состоянии. В то же время у нынешних властей нет возможности покупки современной техники, отчего страдают военные РФ, пытаясь выжать максимум из устаревшего оборудования. Об этом сообщил американский журнал Popular Mechanics.

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