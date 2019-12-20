Аналитики стратегического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США уступает российским вооружениям. Преимущество было потеряно из-за того, что в ходе операций Пентагона в Ираке и Афганистане предпочтение было отдано авиации.
Артиллеристы растеряли боевой опыт и, соответственно, данный род войск стал менее эффективным,
Против могущественного противника, такого как Россия, необходимо прикрытие, сокрытие и обман. Подразделения полевой артиллерии должны тренироваться именно так, — отмечает издание.
По его данным, нынешнее преимущество российской артиллерии объясняется наличием мощных гаубиц, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская военная техника, оставшаяся со времён Советского Союза, находится в плачевном состоянии. В то же время у нынешних властей нет возможности покупки современной техники, отчего страдают военные РФ, пытаясь выжать максимум из устаревшего оборудования. Об этом сообщил американский журнал Popular Mechanics.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен