Фото: MOD Russia/Global Look Press

В России завершились испытания новейшего комплекса ПВО на шасси, бронеавтомобиля «Тигр». Их результаты подтвердили возможность стрельбы «Гибки» по воздушным целям на скорости до 30 км/ч.

Испытания проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Военно-промышленную компанию. «Гибка-С» использует до четырёх ракет ПЗРК «Верба» или «Игла-С». Она обеспечивает дистанционный...