В Швеции испугались возможности России «поразить сердце Европы»

https://static.news.ru/photo/52fdd082-2ff9-11eb-807e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Усиленная и модернизированная российская армия представляет угрозу для Европы. Странам континента необходимо задуматься о собственной безопасности. Так считают шведские журналисты, которых испугало возрождение военной мощи России.

После распада Советского Союза российская армия лежала в руинах. Даже во время войны с Грузией дела у неё ещё шли не слишком хорошо. Сейчас у России есть очень мобильные военные ресурсы, продвинутые истребители и ракеты точного наведения, способные поразить самое сердце Западной Европы, — пишут журналисты издания Dagens Nyheter.

После действий России в Сирии стало понятно, как российская армия нарастила своё вооружение. Самостоятельная оборона европейских границ является «утопией», Джо Байден должен отменить решение президента США Дональда Трампа по выводу войск из Германии, считают в редакции издания.

Журналисты обратились к властям Европы с просьбой разорвать связи с Россией. Берлину они посоветовали прекратить строить газопроводы вместе с российским лидером Владимиром Путиным, а Франции — перестать верить, что Москва может стать партнёром в отношениях.

Как писал NEWS.ru, военный специалист Алексей Леонков рассказал о сценарии войны между Россией и США за Крымский полуостров. По его словам, Вашингтон может нанести удар по Крыму с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Москва сможет вычислить точное место запуска ракет с помощью системы радиотехнической разведки, после чего по ним будут работать комплексы противовоздушной обороны «Панцирь».

Ранее в России прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ракета поразила морскую цель, находящуюся на расстоянии 450 километров, скорость её полёта превысила 8 Махов.