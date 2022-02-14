Шойгу заявил о скором завершении части российских военных учений

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении в ближайшее время части российских военных учений, передаёт РБК. По его словам, военные проводят их практически на всех флотах и во всех военных округах.

Хотел доложить о ходе учений. Учения масштабные, в них принимают участие войска практически всех военных округов. Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время, — заявил Шойгу.

Он отметил, что учения проходят в том числе в Баренцевом, Чёрном и Балтийском морях. В них также участие принимает Тихоокеанский флот. Во время манёвров отрабатываются различные варианты реакции на «самого разного рода действия противника», в том числе как в подводной, так и надводной среде, добавил министр.

Глава Минобороны также рассказал президенту об инциденте с американской подводной лодкой у Курил. По словам Шойгу, подлодка была обнаружена во время учений Тихоокеанского флота в районе острова Уруп. Субмарина вошла в территориальные воды России на четыре километра, и для её «выдворения», на которое ушло три часа, потребовались «трёхкратные специальные действия».

Позже в Пентагоне заявили, что американская подводная лодка не появлялась в территориальных водах России. В ведомстве отметили, что субмарины США передвигаются только в международных водах.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о выводе российских военных из Белоруссии после учений «Союзная решимость — 2022» может появиться после встречи Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Совместные военные манёвры России и Белоруссии стартовали на общевойсковых полигонах ВС РБ 10 февраля. Они стали вторым этапом проверки сил реагирования Союзного государства.