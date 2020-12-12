Шойгу заявил, что пуск ракет «Булава» был выполнен на дальность 5,5 тыс. км

На дальность свыше 5,5 тыс. км были запущены ракеты «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря. Об этом доложил президенту Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу.
Он сообщил верховному главнокомандующему о завершении тренировки стратегических ядерных сил.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, в ходе которой ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота из подводного положения произвёл залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря, — сообщили в пресс-службе военного ведомства.
В Минобороны отчитались также, что «все боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа».
Свыше 8,5 тысячи военнослужащих Вооружённых сил РФ уже получили вакцину от COVID-19, ранее заявлял Шойгу. По его словам, в целях наращивания вакцинации до Нового года планируется получить ещё до 100 тысяч доз препарата. На сегодняшний день получено 14,5 тысячи доз, которые распределили в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Минобороны. Проводили вакцинацию более 300 бригад медиков.
Как сообщал NEWS.ru, Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракет «Булава» с подлодки.