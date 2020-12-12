Шойгу заявил, что пуск ракет «Булава» был выполнен на дальность 5,5 тыс. км

Фото: pixabay.com

В создании новых однодвигательных истребителей МиГ нет никакой необходимости, так как спрос на самолёты этого семейства падает как в российской армии, так и в вооружённых силах российских партнёров, считают американские эксперты.

Несмотря на десятилетия работы над концепцией лёгкого истребителя, перспектива заказов кажется столь же отдалённой, как и прежде, — цитирует Lenta.ru американское издание The Drive. Авторы публикации напоминают, что одномоторные истребители...