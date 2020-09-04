Шойгу: все танки Т-72 российской армии модернизируют

https://static.news.ru/photo/86598734-efb0-11ea-aeaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М по итогам Армейских международных игр. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Игры дали толчок для их серьёзной модернизации, — цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что несколько лет назад в первых состязаниях Армейских международных игр участвовали модификации Т-72Б1. По их итогам специалисты предложили ряд технических решений, позволивших значительно увеличить боевую эффективность и надёжность этих машин.

В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки, — заявил Шойгу.

Он добавил, что ни одна Россия по итогам танкового биатлона совершенствует свои боевые машины. Китай также начал модернизировать технику. Так, у танка Тип 96Б была снижена масса, установлена противоскользящее покрытие, обеспечивающее удобство посадки-высадки личного состава, улучшена подвижность и усовершенствована система управления огнём.

Как писал NEWS.ru, в танковом биатлоне, проходившем на подмосковном полигоне в Алабино, первое место досталось команде из России.