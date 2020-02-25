Министр обороны России Сергей Шойгу посетил пермский завод «Машиностроитель», где ему доложили о перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия и увеличении технологических возможностей производства.
В ходе поездки глава российского военного ведомства проверил, как выполняют гособоронзаказ предприятия оборонно-промышленного комплекса, осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твёрдом топливе из металлических и композиционных материалов,
Детали визита не уточняются.
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением. Президент сообщил, что в российскую армию и флот поступают лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы. Он добавил, что некоторые перспективные образцы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство. Более того, они уже находятся в режиме постоянной готовности.
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