https://static.news.ru/photo/9c76a814-57c9-11ea-b756-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил пермский завод «Машиностроитель», где ему доложили о перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия и увеличении технологических возможностей производства.

В ходе поездки глава российского военного ведомства проверил, как выполняют гособоронзаказ предприятия оборонно-промышленного комплекса, осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твёрдом топливе из металлических и композиционных материалов, сообщает РИА Новости.

Детали визита не уточняются.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением. Президент сообщил, что в российскую армию и флот поступают лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы. Он добавил, что некоторые перспективные образцы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство. Более того, они уже находятся в режиме постоянной готовности.