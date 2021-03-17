Шойгу сообщил об ответе на размещение американских ракет в Европе

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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу в разговоре с журналистами заявил, что Россия ответ на размещение американских ракет средней и меньшей дальности на территории Европы, Японии и Южной Кореи. Руководитель ведомства сделал это заявление в разговоре с журналистами из Казахстана в среду, 17 марта.

Шойгу сказал, что Штаты в августе 2019 года под надуманным предлогом и в одностороннем порядке расторгли Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако по сей день в Европе не появлялось американского оружия. Шойгу подчеркнул, что Россия взяла на себя обязательство не размещать ракеты, если другая сторона не предпримет этого в Европе.

То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом, — цитирует министра портал Tengrinews.

Договор от 1987 года был в одностороннем порядке расторгнут Вашингтоном. Как аргументировали это решение в США, всё дело в том, что Москва нарушала условия соглашения. Россия обвинения отрицает.

Как ранее передавал NEWS.ru, в будущем полноценный и равноправный диалог России с НАТО должен быть восстановлен. В этом есть крайняя нужда. Об этом в беседе с казахстанской прессой заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

НАТО в одностороннем порядке заморозила диалог с Москвой в апреле 2014 года. Причиной принятия соответствующего решения стала ситуация на территории Украины и Крыма. После этого военные и РФ, и НАТО периодически находились в контакт