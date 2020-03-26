https://static.news.ru/photo/dbf21816-6e80-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сохраняет стратегический паритет с НАТО. Боевой потенциал Вооружённых сил с 2012 года вырос более чем в два раза, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Это важно в том числе потому, отметил он, что военная активность Североатлантического альянса у российских границ с каждым годом увеличивается: наращиваются наземные и морские группировки военно-политического блока, расширяется состав стран — членов НАТО.

Министр подчеркнул, что паритет удалось сохранить благодаря масштабному перевооружению армии.

Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад на комплексы «Искандер». С 2012 года в сухопутные войска поступило более 12 тысяч современных образцов вооружения и техники, — цитирует ТАСС выступление Шойгу в Совете Федерации.

Кроме этого, по его словам, Военно-космические силы России и Военно-морской флот получили более 1,4 тысячи самолётов и вертолётов, а также более 190 кораблей и судов обеспечения.

До конца 2020 года долю современного вооружения в войсках планируется довести до 70%, уточнил глава оборонного ведомства. Сейчас оснащённость войск доведена до 68,2%.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Шойгу обвинил оппозиционных активистов в том, что они подхватывают обвинения Запада против Российской Федерации и пытаются проникать на военные объекты.