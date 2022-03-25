Шойгу призвал сохранить темпы поставок перспективного вооружения в войска

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил необходимость сохранения темпов поставок в войска перспективного вооружения. Об этом он заявил на совещании с руководством Минфина по реализации государственного оборонного заказа, передаёт ТАСС. Речь идёт о роботизированных комплексах, средствах информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также о материально-техническом обеспечении.

С учётом проведения специальной военной операции в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения, — сказал министр.

Он отметил, что, несмотря на западные санкции, государственный оборонный заказ выполняется в плановом порядке.

По словам Шойгу, на сегодняшний день уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле эта работа будет полностью завершена. Приоритетные направления — высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил.

Шойгу 24 марта провёл совещание о выполнении государственного оборонного заказа в условиях санкций. Были выработаны конкретные предложения по решению данного вопроса. В Минобороны сообщили, что после совещания были разработаны предложения для доклада руководству страны.

Накануне главы Минобороны и Минфина России Сергей Шойгу и Антон Силуанов обсудили финансирование государственного оборонного заказа и Вооружённых сил (ВС) РФ.