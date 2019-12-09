https://static.news.ru/photo/e1a02b08-1a71-11ea-baf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр», в войсках Военно-морского флота (ВМФ) необходимо увеличить.

В составе ВМФ России необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», — цитирует ТАСС Шойгу.

Министр также считает, что в войсках необходимо расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на «новых физических принципах».

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получит новейшие корабли, вооружённые высокоточными ракетами «Циркон». Современные боеприпасы установят на подлодки и фрегаты. Новейшую российскую гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» изготовят из уникального композитного материала с применением углерода и углеродного волокна. Это сделает боеприпас незаметным для радаров, однако превратит его в огромный огненный шар. Противник сможет увидеть её своими глазами в виде огня, приближающегося со стороны горизонта.